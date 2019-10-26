Кадры из ЮАР, где находятся экипажи российских стратегических бомбардировщиков. С 26 октября начались их полеты и ночью.

Кадры из ЮАР, где находятся экипажи российских стратегических бомбардировщиков. С 26 октября начались их полеты и ночью.Проход пары истребителей над авиабазой Ватерклуф. Военный оркестр, обмен подарками — так проходит официальная часть визита российских летчиков в ЮАР. Прием теплый в буквальном смысле. Из осени — в африканскую весну. Глава нашей делегации показывает партнерам флагман отечественной дальней авиации сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла Ту-160 "Белый лебедь".Спустя несколько часов звуки оркестра сменяет шум силовых установок российских бомбардировщиков. Самолеты готовят к ночному вылету.Для обслуживания "лебедей" из России в ЮАР прилетел еще один самолет — военно-транспортный Ан-124. Техники проводят заправку стратегов, проверку всех узлов и систем бомбардировщиков.За час до взлета на борт поднимаются экипажи. Запуск двигателей – "лебеди" "выплывают" на полосу. Форсаж, языки пламени, отрыв от земли. Первым в небо уходит "Василий Решетников", за ним – "Иван Ярыгин". У каждого ракетоносца — свое имя.Пока в небе над ЮАР отрабатывается военно-техническое сотрудничество между нашими странами, на земле — сотрудничество культурное. Партнеры из ЮАР знакомят российскую делегацию с экзотической природой своей страны.Конечно, главное во время путешествия по сафари-парку — это безопасность. Во время экскурсии мы находимся в автобусе с решетками. На расстоянии вытянутой руки — дикая природа. Вот львиный прайд отдыхает под деревом, спасаясь от африканской жары.Спасаться от рева реактивных двигателей обитателям национального парка не пришлось — полет проходил вдоль побережья Индийского океана. 3 часа 20 минут. На посадку бомбардировщики заходят в гражданский аэропорт Йоханнесбурга. После доклада командующему летчики рассказывают об особенностях полета.Впереди у экипажей "лебедей" отдых, а потом еще один перелет — 11 тысяч километров до авиабазы в России.