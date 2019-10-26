Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, обсуждалась обстановка в Сирии. Российский министр акцентировал необходимость воздерживаться от действий, способных подорвать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу, 26 октября, провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, обсуждалась обстановка в Сирии.Российский министр акцентировал необходимость воздерживаться от действий, способных подорвать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.Высокопоставленные дипломаты обсудили также отдельные вопросы российско-американских отношений.Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.Ранее в субботу результаты состоявшихся на этой неделе в Сочи российско-турецких переговоров по Сирии обсудили по телефону президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон.А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры со своим немецким коллегой Хайко Маасом, в ходе которых поделился всей информацией о российско-турецком меморандуме по Сирии. Маас заявил, что после подписания сочинского меморандума в Сирии наступила "новая реальность".