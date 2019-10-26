Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что россиянам, находящимся в США, следует беспокоиться. Сама она в эту страну пока возвращаться не может, да и не хочет.

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что россиянам, находящимся в США, следует беспокоиться. Сама она в эту страну пока возвращаться не может, да и не хочет.Бутина пояснила, что американские власти запретили ей возвращаться, поскольку та деятельность, которую россиянка вела, является "ужасным преступлением". "Но я и не хочу туда возвращаться в ближайшее время, поскольку если вы россиянин в США, то вам следует беспокоиться", — сказала Бутина, слова которой цитирует RT.Россиянка рассказала также, что американские СМИ раздули вокруг нее "целую историю", но она не читала этих сообщений, чтобы оградить себя от лжи. "Ничего из этого я не видела", — сказала Бутина, отвечая на вопрос, что говорили и писали о ней американские журналисты.Она подтвердила, что российские дипломаты поддерживали ее с самого первого дня заключения в США. Бутина призналась, что это ее удивило, поскольку за нее боролись только потому, что она является гражданкой России."Мне кажется, что моя страна делала все, чтобы меня защитить. Я горжусь тем, что я россиянка", — подчеркнула Мария Бутина.Со своей стороны, МИД РФ выразил несогласие с мнением посольства США в Москве о том, что американская судебная система поступила с Бутиной правильно. В Twitter российского внешнеполитического ведомства указывается, то все усилия государственной машины США были брошены на то, чтобы сломать волю Марии Бутиной, заставить хотя бы частично признаться в том, чего она не совершала.