Россиянка Мария Бутина, депортированная из США, прилетела из Майами в московский аэропорт Шереметьево.

Россиянка Мария Бутина, депортированная из США, прилетела из Майами в московский аэропорт "Шереметьево". Самолет приземлился в 11.27 по московскому времени. Накануне Бутину освободили из тюрьмы в США и передали сотрудникам иммиграционной и таможенной служб для последующей депортации.Бутина была арестована в США 15 июля 2018 года по обвинению "в преступном сговоре для работы в США в качестве иностранного агента". Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина, по версии следствия, занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России использовала личные связи с американскими политиками.Семья Марии Бутиной прилетела из родного города россиянки — Барнаула, чтобы встретить ее в Москве. В "Шереметьеве" Марию встретили отец и младшая сестра.Россиянке грозили 15 лет тюрьмы. Бутина признала вину в нарушении закона США и согласилась на сделку с прокуратурой. И ее приговорили лишь к 1,5 годам тюремного заключения. После депортации ей в течение 10 лет запрещен въезд в США.