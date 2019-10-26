25 октября 2019 года совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 50 б.п., до 6,50% годовых. Решение принято в связи с тем, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.

25 октября 2019 года впервые за два года Центробанк снизил ключевую ставку сразу на половину процента до 6,5% годовых. Начиная с лета, ЦБ уже трижды пересматривал ключевую ставку. Каждый раз она изменялась на четверть пункта. И в сентябре достигла минимального уровня с апреля 2014 года. Тогда же глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор не собирается останавливаться на достигнутом и видит целесообразность смягчения политики на одном из ближайших трех заседаний. В пользу снижения ставки эксперты перечисляли такие факторы, как замедление инфляции и слабый экономический рост, передает телеканал "Россия 24".Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Cохраняются риски существенного замедления мировой экономики.Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5 до 3,2-3,7%. Согласно прогнозам аналитиков, годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.По данным торгов, снижение ключевой ставки на динамике курса рубля на Московской бирже не отразилось.До решения регулятора по изменению ставки курс доллара составлял 63,95 рубля, а курс евро — 71,09 рубля. После объявления ЦБ о снижении ключевой ставки курс доллара по состоянию на 13:35 по московскому времени вырос на 2 копейки, до 63,97 рубля, а курс евро — на 1 копейку, до 71,10 рубля.По мнению генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, снижение Банком России ключевой ставки будет способствовать привлечению инвестиций в национальные проекты.