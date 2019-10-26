На автодроме имени братьев Родригес в окрестностях столицы Мексики стартовал очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Накануне состоялись две свободные практики, в которых россиянин Даниил Квят финишировал в шестерке лучших.

На автодроме имени братьев Родригес в окрестностях столицы Мексики стартовал очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Накануне состоялись две свободные практики, в которых россиянин Даниил Квят финишировал в шестерке лучших.Наш гонщик, выступающий за команду Toro Rosso, отметил после состязаний, что "пятница прошла хорошо": "Мы выполнили свою программу в обеих сессиях и теперь в нашем распоряжении огромное количество данных, которые нужно проанализировать, чтобы подготовиться к квалификации и гонке".По словам российского пилота ощущения от управления болидом были более чем хорошими: "Однако нам нужно продолжать работу, лучше понять особенности трассы и постараться выжать из машины максимум", — цитирует Квята пресс-служба его "конюшни".