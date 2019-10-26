Власти Дании дали согласие на строительство на морском участке газопровода Baltic Pipe, который будет проходить от Дании в Польшу.

Власти Дании дали согласие на строительство на морском участке газопровода Baltic Pipe, который будет проходить от Дании в Польшу.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали сайты польского газотранспортного оператора Gaz-System и проекта Baltic Pipe​​​.Отмечается, что разрешение на строительство 25 октября выдало министерство энергетики и климата Дании. Ведомство скандинавского королевства одобрило создание двух морских секций польского газопровода, общая протяженность каждой из них составит 133 километра.Копенгаген также дал добро на строительство для двух секций, в том числе, по дну Северного моря для Energinet, датского газотранспортного оператора.Ожидается, что строительство начнется в декабре 2019 года.В июне 2017 года руководители Дании и Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe, который должен быть реализован в 2022 году. Он предполагает транспортировку норвежского газа в Польшу через Данию, причем его маршрут пересекается с действующим газопроводом "Северный поток", по которому российский газ поставляется в Европу.Стоимость Baltic Pipe оценивается в сумму около 1 миллиарда 700 миллионов евро.4 октября 2019 года Дания сняла все политические претензии к укладке газопровода "Северный поток-2" в ее зоне Балтийского моря. Речь идет об участке, протяженностью в 139 километров.Стоимость "Северного потока-2", который сооружается усилиями российского "Газпрома", немецкими компаниями Uniper и Wintershall, австрийской OMV, французской Engie и англо-голландской Shell оценивается в 9 миллиардов 500 миллионов евро.