Тележурналист, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев единогласно избран председателем Союза виноградарей и виноделов России. Решение об этом принято на ежегодном собрании организации в рамках IX Всероссийского саммита виноделов в крымской Массандре.

Тележурналист, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев единогласно избран председателем Союза виноградарей и виноделов России. Решение об этом принято на ежегодном собрании организации в рамках IX Всероссийского саммита виноделов в крымской Массандре.Сам Киселев назвал свою работу во главе Союза в условиях создания отрасли на новых принципах очень ответственным делом, передает РИА Новости. Идеей, по его словам, является "продолжение линии князя Ильи Сергеевича Голицина — предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, "чистое вино".Сейчас у России — новая попытка спустя век, говорит Киселев. Шанс на ее успех, по его словам, дает новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в нашей стране.Прежний глава Союза виноградарей и виноделов России — бизнес-омбудсмен Борис Титов — рассказал, что подал заявление об уходе и был отпущен с должности, которую занимал более девяти лет. Он планирует сконцентрироваться на своей основной работе, передает "Интерфакс".По словам Титова, сейчас Союз виноделов активно взаимодействует с Госдумой и правительством, но в области общественных отношений, маркетологии, брендирования российских вин пока отстает. Сейчас, отметил он, необходимо развитие общественной поддержки российского виноделия и популяризация отечественной продукции.По словам Титова, важные успехи, которые уже есть, можно охарактеризовать их фразой: "В России стало не стыдно пить российское вино".