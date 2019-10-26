Самопровозглашенная Донецкая народная республика не будет переходить на зимнее время, как это делает Украина. Нам не по пути с такой Украиной ни в пространстве, ни во времени, — подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин.

Самопровозглашенная Донецкая народная республика не будет переходить на зимнее время, как это делает Украина.Глава ДНР Денис Пушилин напомнил в субботу, что республика уже шестой год живет по московскому времени. И для всех ее жителей важна такая синхронизация с Российской Федерацией, которую он назвал "нашим домом"."Нам не по пути с такой Украиной ни в пространстве, ни во времени", — подчеркнул Пушилин, слова которого приводит "Интерфакс".Он отметил решимость ДНР оставаться в одном часовом поясе с Москвой, а также "в одном векторе — интеграционном".Украина ежегодно переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября, в очередной переход произойдет предстоящей ночью.