Настоящий хоккейный триллер разыгрался в заключительном матче дня в Национальной хоккейной лиге. Ванкувер Кэнакс принимал Вашингтон Кэпиталз и после 35 минут игры вел 5:1. Но столичный клуб не только смог отыграться, но и победил в серии послематчевых буллитов – 6:5.

Настоящий хоккейный триллер разыгрался в заключительном матче дня в Национальной хоккейной лиге. "Ванкувер Кэнакс" принимал "Вашингтон Кэпиталз" и после 35 минут игры вел 5:1. Но столичный клуб не только смог отыграться, но и победил в серии послематчевых буллитов – 6:5.А ведь в самом начале встречи ничто не предвещало для гостей столь "валидольного" сценария. Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера. А во втором периоде Петтерсон, тот же Шаллер и Виртанен сделали счет угрожающим для "капиталистов".Однако экс-обладатели Кубка Стэнли не сдались и именно Кузнецов положил начало камбэку на 39-й минуте. А в третьем периоде Эллер и дважды Кемпни сумели сравнять счет и перевести игру в дополнительное время. Овертайм, впрочем, голов не принес, но в серии буллитов гости, имеющие явное психологическое преимущество, дожали соперника.