Устанавливаются причины и все обстоятельства пожара в многоэтажке Коврова, в результате которого два человека погибли и один пострадал.

Устанавливаются причины и все обстоятельства пожара в многоэтажке Коврова, в результате которого два человека погибли и один пострадал.По информации регионального МЧС, сообщение о возгорании в четырёхэтажном доме 13А по лице Муромской поступило накануне в 19.55. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытию было установлено, что происходит пожар в квартире на 2 этаже. В 20.19 пожар был локализован, в 20.22 ликвидировано открытое горение, в 21.27 - устранены последствия пожара. В квартире были обнаружены двое погибших мужчин 1962 и 1969 годов рождения, также пострадала 58-летняя женщина. Она госпитализирована с отравлением продуктами горения.Из подъезда эвакуировали троих человек.Известно, что 24 июля в доме проводился сход с жителями, где сотрудники МЧС разъясняли правила пожарной безопасности.