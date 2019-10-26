Арест бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева продлен до 26 декабря. Ему вменяют в вину применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организацию массовых беспорядков и убийства, захват заложников, а также коррупцию в период, когда он руководил Киргизией.

Арест бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева продлен до 26 декабря — на время проведения судебного разбирательства. Такое решение принял суд, сообщил адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.Он напомнил, что по закону судебное разбирательство продолжается два месяца, передает ТАСС.Поскольку ранее Атамбаева оставили под стражей до 26 октября, то теперь срок продлен до 26 декабря.Алмазбека Атамбаева, руководившего Киргизией с 2011-го по 2017 год, задержали 8 августа в его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области во время спецоперации, которая продолжалась почти сутки.Его сторонники оказали сопротивление. Во время спецоперации погиб один сотрудник спецназа, за медпомощью обратились более ста человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.После задержания экс-глава государства был доставлен в СИЗО Государственного комитета нацбезопасности Киргизии.Атамбаеву вменяют в вину применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организацию массовых беспорядков и убийства, захват заложников, покушение на убийство, а также коррупцию в период, когда он руководил Киргизией.Эти обвинения в свой адрес Атамбаев не признает.