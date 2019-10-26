В субботу, 26 октября, в Алтайском крае произошла серьезная авария. На 74-м километре трассы А-322 столкнулись минивэн Nissan и микроавтобус Fiat Ducato. В результате ДТП погибли восемь человек, включая ..

В субботу, 26 октября, в Алтайском крае произошла серьезная авария. На 74-м километре трассы А-322 столкнулись минивэн Nissan и микроавтобус Fiat Ducato.В результате ДТП погибли восемь человек, включая одного ребенка. Пятеро получили травмы. Медики оценивают их состояние как тяжелое. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку, передает .По предварительным данным, в микроавтобусе находились участники фольклорной группы "Сударушки". Артисты ехали на творческий фестиваль.