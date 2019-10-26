В субботу, 26 октября, в Алтайском крае произошла серьезная авария. На 74-м километре трассы А-322 столкнулись минивэн Nissan и микроавтобус Fiat Ducato.
В результате ДТП погибли восемь человек, включая ..
В субботу, 26 октября, в Алтайском крае произошла серьезная авария. На 74-м километре трассы А-322 столкнулись минивэн Nissan и микроавтобус Fiat Ducato.
В результате ДТП погибли восемь человек, включая одного ребенка. Пятеро получили травмы. Медики оценивают их состояние как тяжелое. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку, передает .
По предварительным данным, в микроавтобусе находились участники фольклорной группы "Сударушки". Артисты ехали на творческий фестиваль.