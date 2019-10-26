Накануне Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Казахстан. В интервью местному телевизионному агентству глава страны заговорил о негативных последствиях Великой Отечественной войны.

Накануне Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Казахстан. В интервью местному телевизионному агентству глава страны заговорил о негативных последствиях Великой Отечественной войны.В беседе с журналистами президент раскритиковал советскую эпоху. Александр Лукашенко рассказал, что в прошлом Казахстан и Белоруссия зависили от Кремля. Все важные решения необходимо было согласовывать с центром."Где-то не распоряжались трудом своего народа, где-то чего-то не хватало, где-то надо было какие-то разрешения глупые спрашивать, когда надо было здесь принимать решения. Очень было много соответствующих нестыковок, проблем", – отметил лидер.По словам президента, на протяжении всей истории Казахстан и Белоруссия находились "под чьей-то плеткой". "Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить", – подчеркнул он. Другие страны заставляли их принимать участие в вооруженных конфликтах."Все эти войны – не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Белоруссию. Все разграблено, все было уничтожено. Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Белоруссии осталась только узенькая полосочка", – заявил .19 Апр 2018 в 3:23 PDTВ своей гневной речи лидер затронул и Великую Отечественную войну. Он рассказал, что в результате столкновения Белоруссию полностью стерли с лица земли. "Это не наши были войны. Мы тем не менее горя хлебнули", – приводит слова президента пресс-служба.