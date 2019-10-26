Накануне состоялась премьера фильма Клима Шипенко Текст – экранизации одноименного романа Дмитрия Глуховского. Создатели картины и актеры раскрыли детали съемок в беседе с журналистами.

Накануне состоялась премьера фильма Клима Шипенко "Текст" – экранизации одноименного романа Дмитрия Глуховского. Создатели картины и актеры раскрыли детали съемок в беседе с журналистами.Иван Янковский, исполнивший одну из главных ролей в фильме, рассказал о том, как проходила работа над постельными сценами. По словам актера, все интимные кадры он снимал вместе с коллегой Кристиной Асмус."Да, мы снимали кадры сами. Выпили вина, чокнулись и давай снимать. И это всегда очень смешно. Потому что режиссер говорит вам: "Ну давайте!" и уходит чай пить за дверь", – вспомнил 28-летний артист.Янковский добавил, что чувствовал себя некомфортно во время работы. Ему не давала покоя мысль, что эти кадры может увидеть супруг Асмус. "Это стремно, на самом деле. Но я понимал: либо в это должны поверить, либо это бессмысленно делать", – приводит слова артиста PeopleTalk.ru.Материал дополняется.