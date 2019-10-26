Сейчас проходит второй этап Гран-При по фигурному катанию 2019. Накануне Евгения Медведева выступила там с короткой программой.

Сейчас проходит второй этап Гран-При по фигурному катанию 2019. Накануне Евгения Медведева выступила там с короткой программой.Во время своего проката чемпионка потерпела фиаско. Во время выполнения тройного лутца она упала на лед, после чего въехала в борт катка. Медведева приложила немало усилий, чтобы подняться. Было видно, как ей тяжело. Тем не менее, девушка продолжила свое выступление.Судьи не смогли закрыть глаза на такой промах. В результате Евгения получила непривычно низкую для себя оценку – всего 62,89 балла.Эта ситуация буквально выбила фигуристку из колеи. Понурая Медведева отказалась разговаривать с прессой, а со своим тренером Брайаном Орсером обмолвилась лишь парой фраз.14 Сен 2019 в 4:35 PDTПо словам ее наставника, чемпионка очень расстроена. Он утверждает, что к этой программе спорстменка готовилась усердно, как никогда. Она очень старалась."Мы оба ошеломлены – не ожидали такого", – признался Орсер.Тем не менее, Брайн заявил, что Евгения будет кататься в произвольной программе завтра. Он подчеркнул, что это будет долгий день для них обоих.