Ранее Москва создала региональный фонд защиты дольщиков.

Фонд помощи обманутым дольщикам будет в ближайшее время создан в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Минстроя РФ. Такое решение было принято по итогам совещания в Смольном 25 октября. Совещание о вопросах строительства прошло под председательством вице-премьера Виталия Мутко, при участии замглавы Минстроя России Никиты Стасишина и губернатора Петербурга Александра Беглова.Мутко отметил, что в Петербурге необходимо создать фонд защиты дольщиков, чтобы федеральный центр мог оказать содействие пострадавшим гражданам. По мнению Никиты Стасишина, создание регионального Фонда позволит ускорить завершение строительства долгостроев и оперативнее реагировать на новые проблемные новостройки, если они появятся. Александр Беглов заявил, что до конца года в Северной Столице введут 11 проблемных объектов."Если в регионе нет своего фонда, то единственным вариантом достройки проблемных объектов станет федеральный фонд. Собственный фонд ускоряет процессы принятия решений. Кроме того, он сам может выступать в качестве застройщика для завершения строительства проблемных объектов", -добавил замминистра.Ранее Москва создала региональный фонд защиты дольщиков. По мнению экспертов, это поможет быстрее решить проблему обманутых дольщиков. Согласно данным Единой информационной системе жилищного строительства, сейчас в России насчитывается 3300 проблемных дома в 75 регионах.В России уже есть федеральный Фонд защиты прав дольщиков. Он был создан в 2017 году. Его задача – исключить риски появление обманутых дольщиков, защитить права пострадавших граждан. В частности, с участием Фонда решается проблема дольщиков обанкротившегося Urban Group. Однако летом был одобрен пакет документов о долевом строительстве, который в том числе предусматривает создание региональных фондов защиты прав дольщиков.