Экс-полузащитник футбольной сборной России и столичного Локомотива Дмитрий Тарасов подал в суд на свою первую жену. Похоже, что футболиста не устроил исход предыдущего судебного разбирательства, по которому он должен выплатить бывшей супруге 7,5 млн рублей.

Экс-полузащитник футбольной сборной России и столичного "Локомотива" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою первую жену. Похоже, что футболиста не устроил исход предыдущего судебного разбирательства, по которому он должен выплатить бывшей супруге 7,5 млн рублей.Оксана – первая жена Тарасова, в браке с которой в 2009 году у них родилась дочь Ангелина. В 2011 году пара рассталась, затем у Тарасова были отношения с телеведущей Ольгой Бузовой, а теперь он женат в третий раз на модели Анастасии Костенко.Тем не менее, с первой супругой у экс-игрока "Локо" давние сложные отношения: по мнению бывшей жены и поддержавшего ее суда, Тарасов не слишком добросовестно исполнял свои обязанности по отношению к дочери. Именно поэтому стал одним из самых злостных алиментщиков.И вот, похоже, Дмитрий не вполне согласен с наказанием и снова идет в суд. "Спасибо за очередной подарок на день рождения! "С" – стабильность. Нисколько не сомневалась. Снова в суд", — цитирует Чемпионат.Ru слова Оксаны. Впрочем, что заставило Тарасова продолжить судебные встречи с прошлым, неизвестно.