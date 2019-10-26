В Турции главный тренер молодежной команды Кайсери Мейсуспора Халит Курт стал центральной фигурой разгорающегося скандала. Футбольный наставник был уличен в нанесении ударов по своим юным подопечным.

В Турции главный тренер молодежной команды "Кайсери Мейсуспора" Халит Курт стал центральной фигурой разгорающегося скандала. Футбольный наставник был уличен в нанесении ударов по своим юным подопечным.После одного из матчей команды Курт остался недоволен продемонстрированной игрой своих футболистов. Войдя в раздевалку, он принялся поочередно наносить им пощечины, что видно из видео, опубликованного в Twitter-аккаунте AltLig TV. Удары он сопровождал руганью.❌ Kayseri Meysuspor teknik direktörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolcuları tokatlıyor!Türkiye'de futbol?pic.twitter.com/TGIa8P7LOv— AltLig TV (@AltLigTV) October 24, 2019Тренер прошелся по каждому юноше. Те, в свою очередь, склонили головы и ничего не ответили Курту. Действия футбольного специалиста уже вызвали недовольство общественности. Ранее он уже неоднократно замечался в агрессивном поведении в отношении участников матчей.