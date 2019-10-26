Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика из-за аварии, случившейся в Алтайском крае и послужившей причиной гибели 8 человек

Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика из-за аварии, случившейся в Алтайском крае и послужившей причиной гибели 8 человек, передает "Интерфакс".В субботу утром на 74-м километре федеральной трассы А-322 столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan Presage. В Fiat на фестивальное выступление в Барнауле ехала фольклорная группа "Сударушки" из села Кабаково Алейского района. В двух автомобилях находились 16 человек. Восемь погибли, шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Согласно предварительной версии, водитель легковой машины выехал на встречную полосу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: нарушение правил дорожного движения и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее смерть двух или более лиц.Кроме того, "фиат", принадлежавший администрации Алейского района, осуществлял служебную перевозку артистов без лицензии.28 октября в Алейском районе Алтайского — День траура. Власти Алтайского края ввели режим локальной чрезвычайной ситуации в районе ДТП. Родственникам погибших и пострадавших оказывается психологическая помощь. С семьями работают специалисты центра социального обслуживания города Алейска, передает канал "Россия 24".