Целый арсенал оружия нашли правоохранители в автомобиле мужчины, который устроил в пятницу перестрелку в Харькове, а позже взорвал гранату и погиб.

Целый арсенал оружия нашли в автомобиле мужчины, который устроил в пятницу перестрелку в Харькове, а позже взорвал гранату и погиб. Подробности приводит агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы. В машине обнаружены пистолет пистолет-пулемет Uzi, пистолет Parabellum, автомат Калашникова и гильзы различного калибра. Это оружие мужчина оставил в авто, которое поджег, взяв с собой лишь пистолет Glock.Ранее сообщалось, что стрельба произошла возле супермаркета. Погиб один человек, еще один получил ранения​​​. Увидев преследовавших его полицейских, преступник взорвал гранату и погиб. При нем были обнаружены еще четыре гранаты. Сейчас его личность установлена, им оказался 47-летний житель города Горловка Донецкой области Алексей Титов. Позднее появились сообщения о том, что в перестрелке в Харькове погиб свидетель по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.