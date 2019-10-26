В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился еще несколько матчей. Торонто Мэйпл Ливз на своей площадке победил Сан=Хосе Шаркс с результатом 4:1.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился еще несколько матчей. "Торонто Мэйпл Ливз" на своей площадке победил "Сан=Хосе Шаркс" с результатом 4:1.Гости первыми добились успеха и вели в счете вплоть до конца второго периода. "Кленовые листья" сумели отыграться после броска Джейка Маззина. Ассистировал ему российский нападающий Илья Михеев. На 55 минуте "Торонто" вышел вперед. В конце третьего периода "Шаркс" замели вратаря полевым игроком, но Михеев поразил пустые ворота. В оставшееся время хозяева успели отличиться в четвертый раз – 4:1.Илья Михеев забросил шайбу и отдал голевую передачу. Теперь на его счету 4 гола и 5 передач. Бывший нападающий "Авангарда" проводит свой первый сезон за океаном."Нью-Джерси Дэвилз" на своей площадке выигрывал у "Аразины Койотс" 2:0, но в итоге уступил 3:5. Нападающий Никита Гусев ("Нью-Джерси") и защитник Илья Любушкин ("Аризона") очков не набрали. "Оттава Сенаторз" уступила дома "Нью-Йорк Айлендерс" 2:4. Нападающий "сенаторов" Владислав Наместников ограничился двумя минутами штрафа. Вратарь "островитян" Семен Варламов просидел весь матч в запасе. "Детройт Ред Уингз" принимал "Баффало Сейбрз" и уступил 0:2. Защитник "красных крыльев" Евгений Свечников результативных действий не совершил.