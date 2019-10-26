На 18 этапе Формулы-1 Гран-при Мексики состоялась вторая свободная практика. На этот раз быстрее всех проехал немец Себастьян Феттель из Ferrari. Выступающий за Toro Rosso Даниил Квят показал шестой результат.

На 18 этапе Формулы-1 Гран-при Мексики состоялась вторая свободная практика. На этот раз быстрее всех проехал немец Себастьян Феттель из Ferrari. Выступающий за Toro Rosso Даниил Квят показал шестой результат.Себастьян Феттель проехал самый быстрый круг за 1.16,607. На втором месте голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Третье время у монегаска Шарля Леклера Ferrari.Даниил Квят занял шестое место. В первой практике российский гонщик показал девятое время. Не смог завершить практику гонщик Red Bull Александр Албон, разбивший свой болид.