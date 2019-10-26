В Японии не менее 10 человек стали жертвами ливневых дождей, которые прошли в северо-восточных и восточных регионах страны в пятницу, 25 октября. Еще три человека числятся пропавшими без вести.

В Японии не менее 10 человек стали жертвами ливневых дождей, которые прошли в северо-восточных и восточных регионах страны в пятницу, 25 октября. Еще три человека числятся пропавшими без вести. Такие данные сообщает телеканал NHK.Как уточняется, основной удар стихии пришелся на префектуры Фукусима и Тиба. В пятницу в Тибе всего за полдня выпала месячная норма осадков, вызвав разлив рек и сход оползней. Серьезно пострадали рисовые поля и другие сельскохозяйственные насаждения.Оказались подтопленными автомобильные дороги и железнодорожные станции. В настоящее время порядка 4 тысяч домов остаются без водоснабжения, сообщает ТАСС.Из-за дождей было нарушено транспортное сообщение между аэрогаванями Токио и Нарита. В связи с этим 4,8 тысячи человек вынуждены были заночевать в терминалах, так как после прилета не смогли добраться до столицы. Также около 1,2 тысячи детей остались ночевать в школах в Тибе и вернулись домой лишь в субботу, 26 октября.Две недели назад Тиба и другие восточные регионы Японии пережили удар тайфуна "Хагибис", вызвавшего оползни и наводнения. В результате удара стихи погибли 86 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести. Ущерб рыболовному и сельскому хозяйству Японии превысил 9 миллиардов долларов.