Фестивали, спектакли, концерты... - выходные обещают быть насыщенными

ДШИ №2 им. Прокофьева примет в свою музыкальную семью 150 первоклассников. Посвящение в первоклассники - традиционное мероприятие - пройдет в субботу, полдень в Доме культуры молодежи во Владимире. Вход открыт для всех. В напутствии прокофьевцам говорится так- дорога будет непростой, учиться музыке трудно, но...учиться надо весело! пч человек, который умеет читать ноты , превращая их в музыку- умеет жить в разных направлениях, понимать любой язык. "" Напомним, что школа стала в прошлом году Лауреатом Всероссийского конкурса "50 лучших ДШИ и ДМШ России" .Если вы хотите принять участие в областном фотоконкурсе "По обе стороны кулис"...то у вас есть время до конца октября. Спешите сделать фотоснимки. Организатор Владимирская областная библиотека для детей и молодежи на проспекте Строителей . Сегодня ее двери открыты для конкурсантов с 10 утра, для жителей области телефон... Ну а сам конкурс как понятно из названия, о двух видах искусства- театре и фотографии. Нужно сделать фотоснимок, в котором отражена театральная жизнь в разных ее проявлениях. Среди номинаций- Спектакль, Театральная архитектура и Из жизни театра и Приз зрительских симпатий.Во владимирской драме начинаются гастроли Тбилисского драмтеатра им. Грибоедова. Владимирцы смогут увидеть трагическую исповедь " Холстомер. История лошади по мотивам произведения Льва Толстого. Спектакль получил наивысшую оценку 11- го Международного театрального форума "Золотой Витязь"- Гран-При. Режиссер- постановщик Автандил Варсимашвили . Его Холстомер- живое посвящение двум великим мастерам русского театра- Георгию Товстоногову и Евгению Лебедеву- создавшем знаменитый спектакль в Большом драматическом театре.Сегодня свой юбилей отмечает фольклорный ансамбль Услада. В творческом коллективе- профессиональные музыканты, вокалисты и хореографы. Свое мастерство они передают и юным вокалистам. В при ансамбле в 2006 году появился еще детский коллектив "Усладики", отменный уже на многих всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Каждая сольная работа Услады- это запоминающееся музыкально- театральное действо. Вот и сегодня на вечернем концерте в ОДКИ зрителям предложат спеть вместе с артистами.В Камешкове - "Золотая осень". Так называется 2-ой открытый вокальный фестиваль- конкурс. Он откроется в 14 часов в районном Доме культуры. На сцене выступят и профессиональные , и любительские коллективы, а также солисты со всей области. Всех желающих приглашают поддержать участников и подарить себе в эту субботу праздничное настроениеСегодня начинаем готовиться в Географическому диктанту. Приглашают на эту уже полюбившуюся многими просветительскую акцию завтра. Адрес региональной площадки во Владимире- ул. Воровского 16. Регистрация начинается в 11ч. Напомним, что достаточно при себе иметь паспорт, или студенческий билет. Но можно и писать диктант ОНЛАЙН. Попробуйте свои силы. Старт завтра в 14 ч на сайте dictant.rgo.ru А написать его можно в течение 5 дней- до 31 октября.Куда пойти с детьми в выходные. Самых маленьких театралов ждут спектакли в исполнении ярославских кукольников. В гостях у владимирцев с гастролями- Ярославский театр кукол . И в эти выходные можно побывать на спектаклях Красная шапочка и театра на подушках - Сказки маленького лисенка . Гастроли обменные - наши артисты выступают перед ярославской публикой.Яркие созвездия осеннего неба...Как их находить на небе настоящем ? Расскажут сегодня на увлекательных лекциях- сеансах во Владимирском планетарии. Узнать много интересного о нашей Галактике можно с 11 утра детям от 5 лет, а для категории 12 + в 13 ч расскажут о катастрофах в истории Земли.