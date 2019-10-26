Актриса Анастасия Заворотнюк замужем за фигуристом Петром Чернышевым уже 11 лет. Для многих эта пара считается примером идеальных взаимоотношений.

Актриса Анастасия Заворотнюк замужем за фигуристом Петром Чернышевым уже 11 лет. Для многих эта пара считается примером идеальных взаимоотношений.Сейчас, в такой сложный для артистки жизненный период, муж всегда находится рядом и всеми силами поддерживает ее. К слову, Анастасия неоднократно заявляла, что Петр стал для нее той самой каменной стеной, за которой она укрылась от всех проблем и тревог.Они познакомились на ледовом телешоу. Заворотнюк была ведущей этой программы, а Чернышев приехал в качестве приглашенной звезды. На тот момент спортсмен был холост, в отличие от актрисы. Та состояла в отношениях со своим партнером по сериалу "Моя прекрасная няня" – Сергеем Жигуновым, которые к тому времени уже трещали по швам.Роман между фигуристом и светской дивой закрутился довольно быстро и стремительно набирал обороты. Всего через несколько месяцев они поженились.Петр сделал предложение Анастасии на Сардинии. Во время ночного купания в море он вынырнул из воды воды и протянул ей ладонь, на которой лежало кольцо с бриллиантом."Смотри, что я нашел! Скажи: да или нет?", – спросил разволновавшийся спортсмен.Конечно, на свой вопрос он получил положительный ответ. Через месяц Чернышев и Заворотнюк обвенчались в церкви Воскресения Христова, расположенной на скальном обрыве в крымском Форосе.