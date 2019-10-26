Владимирский Педагогический институт отмечает 100-летний юбилей.

Свою историю он ведёт с 1919 года, когда во Владимире был открыт институт народного образования. В 1923 он был переименован в Педагогический техникум, затем в университет, а в 2011 вошёл в состав Владимирского Госуниверситета. А какой сегодня Пед в сто лет?Нина Глизница: "Таким образом, пары в Педагогическом Институте проходят на протяжении ста лет. Когда ты студент, первую половину дня ты - в университете, вторую половину дня ты в шоке. Но ин. яз всегда выделялся. Чем? Студенты у нас самые прилежные, самые подготовленные и самые серьёзные. Но, в принципе, когда твоя специальность - язык, такая загруженность нормальна. Ведь ты всё время учишь."Ты учишь в коридоре, в столовой, в автобусе, в кабинете. Всё ради этого звёздного часа. Когда ты доказал: ты знаешь язык великолепно, возможно, лучше, чем носитель. Такая подготовка дорогого стоит. Всем. И преподавателям, и студентам.-Сколько часов ты сегодня спал? ...Но страдаем не только мы.-Сколько времени уходит на заполнение документов?...Нехватка времени - вирус, которым болеет весь Педагогический институт. За 100 лет он прочно укрепилась здесь. Наверное, понадобиться ещё лет сто, чтобы найти от него лекарство.Нина Глизница: "Конечно, рассказать о всей весёлой и, зачастую, нервной жизни студента и преподавателя за две минуты сложно. Но Пед в сто лет... "Нина Глизница, "Вести-Владимир"