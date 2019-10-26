На днях на телестройке состоялось бракосочетание 21-летней Розалии Райсон и 35-летнего Андрея Шабарина. Звезды шоу Дом-2 наконец оформили отношения.

На днях на телестройке состоялось бракосочетание 21-летней РозалииРайсон и 35-летнего Андрея Шабарина. Звезды шоу "Дом-2" наконец оформили отношения.Как оказалось, влюбленные расписались еще 15 октябре вмосковском ЗАГСе. А на днях Розалия и Андрей обменялись кольцами на Сейшельскихостровах на открытом воздухе. Банкет устроили на яхте. Гостями праздника были жителишоу "Дом-2".Организацией мероприятия занималась невеста, финансовую сторонувопроса обеспечил жених. "Я рада такому раскладу, потому что нам ничего непришлось выяснять", – поделилась Райсон.Отметим, что за несколько месяцев до свадьбы звезды шоу "Дом-2"были на грани разрыва. Между тем сейчас Розалия утверждает, что все проблемы позади,она счастлива рядом с Андреем.Телестройку пара покидать не собирается. Новобрачные считают,что их история на шоу "Дом-2" еще не окончена."У нас сейчас начнется этап семейной жизни и семейныхотношений, будем прорабатывать те мелкие моменты, в которых у нас еще осталосьнепонимание. Мы работаем над всем. Слава Богу, тех глобальных проблем, которыеу нас были до свадьбы, больше нет", – сказала счастливая новобрачная.19 Окт 2019 в 1:16 PDTВ ближайшее время Райсон, которая родилась и выросла на Украине,планирует получить российское гражданство. Девушка уже задумывается оматеринстве. В ближайшие полгода звезды будут заниматься подготовкойк беременности, пишет .Отметим, чтопоклонники телестройки, удивлены тому факту, что у Райсон и Шабарина дело дошлодо свадьбы. Ведь Андрей несколько раз поднимал на возлюбленную руку. Так,например, в ноябре прошлого, 2018 года, участник избил зазнобукулаками и оттаскал за волосы. После этого ужасного случая изувера выкинули спроекта. Примечательно, что побитая Райсон ушла вслед за любимым. Спустя времяони вместе вернулись на телестройку.