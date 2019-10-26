На днях на телестройке состоялось бракосочетание 21-летней Розалии
Райсон и 35-летнего Андрея Шабарина. Звезды шоу Дом-2 наконец оформили отношения.
На днях на телестройке состоялось бракосочетание 21-летней Розалии
Райсон и 35-летнего Андрея Шабарина. Звезды шоу "Дом-2" наконец оформили отношения.
Как оказалось, влюбленные расписались еще 15 октябре в
московском ЗАГСе. А на днях Розалия и Андрей обменялись кольцами на Сейшельских
островах на открытом воздухе. Банкет устроили на яхте. Гостями праздника были жители
шоу "Дом-2".
Организацией мероприятия занималась невеста, финансовую сторону
вопроса обеспечил жених. "Я рада такому раскладу, потому что нам ничего не
пришлось выяснять", – поделилась Райсон.
Отметим, что за несколько месяцев до свадьбы звезды шоу "Дом-2"
были на грани разрыва. Между тем сейчас Розалия утверждает, что все проблемы позади,
она счастлива рядом с Андреем.
Телестройку пара покидать не собирается. Новобрачные считают,
что их история на шоу "Дом-2" еще не окончена.
"У нас сейчас начнется этап семейной жизни и семейных
отношений, будем прорабатывать те мелкие моменты, в которых у нас еще осталось
непонимание. Мы работаем над всем. Слава Богу, тех глобальных проблем, которые
у нас были до свадьбы, больше нет", – сказала счастливая новобрачная.
19 Окт 2019 в 1:16 PDT
В ближайшее время Райсон, которая родилась и выросла на Украине,
планирует получить российское гражданство. Девушка уже задумывается о
материнстве. В ближайшие полгода звезды будут заниматься подготовкой
к беременности, пишет .
Отметим, что
поклонники телестройки, удивлены тому факту, что у Райсон и Шабарина дело дошло
до свадьбы. Ведь Андрей несколько раз поднимал на возлюбленную руку. Так,
например, в ноябре прошлого, 2018 года, участник избил зазнобу
кулаками и оттаскал за волосы. После этого ужасного случая изувера выкинули с
проекта. Примечательно, что побитая Райсон ушла вслед за любимым. Спустя время
они вместе вернулись на телестройку.