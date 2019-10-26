Высказываясь по вопросу двойного гражданства и работе в правительстве украинцев с иностранным гражданством, Кулеба отметил, что государство должно заранее подготовиться с таким реалиям.

Либерализация политики в сфере гражданства выгодна стране, утверждает вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Высказываясь по вопросу двойного гражданства и работе в правительстве украинцев с иностранным гражданством, Кулеба отметил, что государство должно заранее подготовиться с таким реалиям.Сейчас украинским гражданам запрещено иметь второе гражданство. Недавно президент Владимир Зеленский поручил украинскому МИДу разработать механизм предоставления гражданства Украины представителям украинской диаспоры за рубежом. Такая схема даст возможность удержать в украинском пространстве миллионы людей, выехавших за пределы Украины и получивших гражданство другой страны, но желающих сохранить связь с родиной. В частности, терпимость ко второму гражданству могла бы снять напряженность в вопросе с венгерскими и румынскими паспортами у десятков тысяч украинцев. Кулеба отметил, что на такой шаг по смене гражданства украинцы решаются лишь для того, чтобы получить возможность свободно перемещаться по Европе.Однако говоря о толерантности, Кулеба все же отметил, что российское гражданство как второе Украиной не будет признаваться категорически.