Матчем в Челябинске, где местный Трактор принимал хабаровский Амур, стартовал игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Гости проводят очень неплохую серию, которая на Урале продлилась: тигры одержали пятую победу в шести встречах – 2:1.

Матчем в Челябинске, где местный "Трактор" принимал хабаровский "Амур", стартовал игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Гости проводят очень неплохую серию, которая на Урале продлилась: "тигры" одержали пятую победу в шести встречах – 2:1."Амур" активнее начал игру и на 7-й минуте Ушенин открыл счет. Правда, уральцы словно проснувшись тут же отыгрались после гола Терещенко. Но затем игра перешла в позиционную борьбу и только в середине второго периода Йордан забил второй и, как оказалось, победный для "тигров" гол.Интересно, что "Трактор", в свою очередь, продлил неудачную серию нынешнего сезона, проиграв шестой матч из семи последних по времени. При этом соперник расположились в таблице рядом: к "Амура" 21 очко, у "Трактора" — 20.