Матчем между Саутгемптоном и Лестером начался десятый тур английской премьер-лиги. Лестер выиграл со счетом 9:0.

Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги. "Лестер" выиграл со счетом 9:0.При счете 0:1 был удален защитник "Саутгемптона" Райан Бертранд. После этого оборона хозяев развалилась. Еще до перерыва счет вырос до 5:0. После перерыва "Лестер" отравил еще четыре мяча в ворота Ангуса Ганна.По три гола в составе победителей провели Айосе Санчес и Джейми Варди. По одному разу отличились Бен Чилвелл, Юри Тилеманс и Джеймс Мэддисон. "Лестер" одержал самую крупную гостевую победу в истории английской премьер-лиги.