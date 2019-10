На обновленном стадионе Динамо (теперь – ВТБ Арена) прошел грандиозный концерт группы Би-2. Легенды российского рока исполнили свои лучшие хиты в новой программе New Best. Самые яркие фото и видео – в нашем репортаже.

На обновленном стадионе "Динамо" (теперь – "ВТБ Арена") прошел грандиозный концерт группы "Би-2". Легенды российского рока исполнили свои лучшие хиты в новой программе New Best. Самые яркие фото и видео – в нашем репортаже.За день до первого концерта в Москве, который прошел 25 октября, в аккаунтах "Би-2" в социальных сетях пообещали, что шоу будет легендарным. И не обманули: в восторге были все – и обычные зрители, и журналисты.По-настоящему жарко было уже на пресс-конференции. Солист группы Лева "Би-2" вышел к репортерам в расстегнутом пиджаке и жилетке на голое тело. Он признался, что по опыту прошлых концертов пришлось немного облегчить наряд: слишком много будет зажигательных танцев.Заинтриговало народ и появление второй сцены – она располагалась посреди танцевальной фан-зоны. "Подождите минут 15, сами все увидите!", – ответил на вопрос журналистов гитарист и автор многих песен "Би-2" Шура.25 Окт 2019 в 9:48 PDTШоу New Best начался песни "Ее глаза" и оглушительного взрыва – те, кто стоял ближе всех к сцене, могли даже почувствовать ударную волну. Сет-лист концерта "Би-2" полностью оправдывал его название: артисты исполнили лучшее, что есть в их репертуаре, сопроводив это новым визуальным представлением.Использование второй сцены, которая находилась глубоко в танцевальной фан-зоне, стало полной неожиданностью для многих зрителей. Прямо посреди концерта большая часть группы буквально испарилась, оставив барабанщица исполнять яркое соло. И спустя несколько минут, будто бы из неоткуда, Лева "Би-2" и музыканты возникли прямо посреди толпы фанатов.26 Окт 2019 в 4:01 PDTЭто вызвало настоящий восторг: люди визжали и кричали. Те, кому не удалось подобраться поближе к сцене, оказались на расстоянии вытянутой руки с группой. Так же быстро артисты и переместились на основную сцену, отыграв несколько песен в толпе фанатов.Одной поклоннице повезло больше других. Во время исполнения песни "Ангелы" Лева помог ей забраться на сцену, взял за руку и пел будто бы только для нее. Судя по реакции девушки, она запомнит этот момент на всю жизнь.Любопытно, что в этот раз во солист группы решил не надевать костюм медведя. Впрочем, шоу от этого ничуть не пострадало: многие фанатки явно предпочитают видеть Леву в жилетке на голое тело, а не закутанного в меха.Если вы хотите увидеть в столице, лучше поторопиться – еще одно шоу пройдет вечером 26 октября. На момент публикации статьи на него даже можно было достать билеты, правда, только в фан-зону: места для любителей посидеть во время представления раскупили уже давно.Дальше останется только следовать за группой по городам России и за рубеж. Или ждать другого большого концерта "Би-2" в Москве: в 2020 году шоу пройдет там же, но уже не на малой, а на основной арене "Динамо".