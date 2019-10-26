Пять человек получили травмы различной степени тяжести в результате наезда на студентов в Бангкоке. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Момент аварии попал в объектив регистратора очевидца.

Регистратор очевидца запечатлел момент серьезной аварии, произошедшей в минувший четверг, 24 октября, в Бангкоке.Водитель автомобиля Ford Ranger не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где задел несколько автомобилей и снес мопеды, на которых перемещались студенты университета Касецарт.Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пять человек получили травмы различной степени тяжести. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.По одной из версий, во время движения у водителя с ноги слетела обувь, попавшая под педаль тормоза. По этой причине он и не смог своевременно остановиться.Отметим, что менее месяца назад в Таиланде уже происходила авария со студентами и пикапом. Тогда погибли четырнадцать человек – учащиеся, отмечавшие окончание практики. Момент фатального ДТП попал в объектив камеры уличного наблюдения.