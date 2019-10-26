Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус сделал неожиданное заявление. Политик рассказал, что в последнее время стал получать угрозы от недоброжелателей.

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус сделал неожиданное заявление. Политик рассказал, что в последнее время стал получать угрозы от недоброжелателей.Народный депутат от партии "Слуга народа" принял участие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером". В студии Андрей Герус затронул вопрос импорта электричества. Он рассказал, что с 1 октября некоторые украинские предприятия стали закупать электроэнергию в России и Белоруссии."Как только эта электроэнергия пошла (около 1%, что не составляет никакой угрозы для энергетической безопасности), сразу на украинском рынке начали происходить чудеса: цена начала снижаться", – приводит слова политика "ПолитНавигатор".Представитель президента назвал этот вопрос "исключительно коммерческим" и добавил, что в последнее время стал получать угрозы в свой адрес. "Я получал угрозы, что мне лучше ездить на бронетранспортере. А потом даже мне были угрозы убийством", – поделился Андрей Герус.22 Окт 2019 в 4:01 PDTРанее народный депутат от партии "Слуга народа" обвинил бывшего президента Петра Порошенко в получении взятки в размере 150 миллионов долларов. По словам Андрея Геруса, после прихода к власти предпринимателя в стране начали проблемы с поставкой электроэнергии. В 2014 году специальная комиссия разрешила импорт электричества из России."Но не был бы Петр настоящим патриотом Петром, если бы и здесь не попытался украсть. Так появилась идея вставить в этот импорт кипрскую прокладку Perlisio, где бы оставалась основная маржа. Ну а потом Петр Инкогнито взял 150 миллионов долларов кешем и еще немного евробондами", – цитирует политика "".