Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая встречала в московском аэропорту Шереметьево прилетевшую из США Марию Бутину, заявила, что российские дипломаты оказывали девушке и юридическую, и моральную поддержку в условиях, когда сломать ее пыталась вся американская система.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая встречала в московском аэропорту Шереметьево прилетевшую из США Марию Бутину, заявила, что российские дипломаты оказывали девушке и юридическую, и моральную поддержку в условиях, когда сломать ее пыталась вся американская система."Здесь был важен конкретный результат. Нужно было все. Нужно было оказывать юридическую поддержку, моральную поддержку. Вся американская система работала на то, чтобы человек сломался", — приводит слова Захаровой ТАСС."Человек только вчера был в тюрьме. Вы ее видели. Она даст фору любому", — с гордостью заявила она.Комментируя тот факт, что американские власти не дали Бутиной перед вылетом позвонить родным и сообщить номер рейса, официальный представитель российского МИД заявила, что это "за гранью".Тем временем МИД РФ убрал фотографию Бутиной с аватарки в своих официальных аккаунтах в соцсетях. Она "висела" размещена там с июля прошлого года в рамках флешмоба в соцсетях в поддержку задержанной в США россиянки.Фото Бутиной было размещено в субботу на официальной странице МИД в Facebook. Подпись под снимком гласит: "С возвращением домой, Мария!"В ведомстве уточнили, что самолет "Аэрофлота" с Марией Бутиной на борту приземлился в аэропорту Шереметьево 26 октября в 11:39 по московскому времени. Россиянка провела в американских тюрьмах 467 дней по надуманным обвинениям. Частичное признание вины, на которое Бутина была вынуждена пойти из-за суровых условий содержания и угрозы длительного тюремного срока, не отменяет ее полной невиновности, указали в ведомстве.