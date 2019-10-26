Отслеживание попало под угрозу из-за отсутствия денег на оплату СМС. Такая нетипичная просьба появилась на странице сибирского Центра реабилитации диких животных. После нее там же стали появляться сообщения вроде: Плюс сто рублей орлам на телефон или Плюс 500 орлам на СМС.

"Отслеживание попало под угрозу из-за отсутствия денег на оплату СМС". Такая нетипичная просьба появилась на странице сибирского Центра реабилитации диких животных.После нее там же стали появляться сообщения вроде: "Плюс сто рублей орлам на телефон" или "Плюс 500 орлам на СМС".Выглядит так, будто хищным птицам пополняют счет мобильного телефона. Впрочем, как бы странно это ни звучало, так оно и есть.Через смс-координаты ученые центра наблюдают за степными орлами. А точнее, за тем, насколько комфортно проходит их миграция.У каждой птицы — датчик, а отчет о своем путешествии они "высылают" с помощью обыкновенных мобильных сообщений.Вот только сейчас что-то пошло не так. Пернатые, оснащенные сим-картами российского оператора, стали писать слишком дорогие СМС.Причем, по сотне штук в день. Такое заграничное путешествие оказалось ученым не по карману: орлы быстро исчерпали запланированный бюджет. Именно это и стало поводом для объявления народного сбора.Судя по откликам, птичий баланс медленно, но верно пополняется. Но спасет ли это орнитологов от разорения?Ученые круглый год в режиме онлайн следят за 15-ю птицами. На треках миграции степных орлов красным отмечена Мин — пернатая барышня, впервые исчерпавшая весь общий лимит на сотовую связь.Следить за птицами с помощью GPS, как правило, ненакладно. Это многолетняя практика. Устройство закреплено на птице, время от времени оно связывается со спутниками, получает координаты, записывает их во внутреннюю память и собирает СМС, которые получают ученые, как только птица оказывается в зоне действия сети.Орнитолог Елена Шнайдер поясняет, что передатчик собирает координаты каждый час, но орлы активны только в светлое время суток.За день получается 12 точек, которые упаковываются в 12 СМС."Мы не можем так расточительно использовать деньги, чтобы координаты отправлять отдельной СМСкой. Мы копим, туго набиваем СМСки информацией — получается по 4 в день", — поясняет орнитолог.Проект по отслеживанию степных орлов организовала Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников. На территории нашей страны эти птицы находится на грани исчезновения, вид занесен в Красную книгу и требует постоянного внимания и заботы.Каждый год волонтеры стараются снабдить молодых орлов новыми устройствами слежения.Исследователь-орнитолог Эльвира Николенко поясняет: если сигнал остановился, то это означает, что с птицей что-то случилось, и тогда можно принять какие-то меры."Например, люди туда выезжают, находят птицу, которая нуждается в реабилитации. И иногда даже спасают таких орлов. Поэтому очень важно получать сообщения от трекера постоянно, без пропуска", — поясняет Николенко.Бюджет на СМС-оповещение орнитологи закладывают сразу на весь год. Это гранты и добровольные пожертвования. Одна СМСка по России или Казахстану стоит от 2 до 10 рублей.В местах зимовок (в таких странах, как Индия) — до 29 рублей за сообщение. Но самые дорогие пути миграции — Афганистан, Иран, Ирак: почти 50 рублей за СМС. Одно хорошо: птицы пролетают их быстро.Все лето несколько степных орлов, включая Мин, провели в Казахстане — в тех районах, где связи не было вообще. А в начале осени рванули на юг.Ученые предполагали, что перед этим птицы вернутся в Россию, сбросив пакет (а это — несколько сотен сообщений) о том, как и где они провели время.Но не тут-то было. Вышку сотовой связи птицы нашли лишь на Ближнем Востоке."Когда они в итоге прибыли на связь (это случилось в Иране, в Афганистане), вот тут-то передатчики и начали отправлять массово их СМСки. И все те денежки, которые у них оставались еще на три месяца миграции, они дотратили из-за того, что стали слать СМСки втридорога", — поясняет Елена Шнайдер.Словом, все как у нерадивых отпускников: первый день на пляже, а уже минус на счету и кредит. Который птицы тоже очень быстро исчерпали. Орнитологи обратились за помощью — не оставлять же пернатых транжир без присмотра.Орнитолог, эксперт Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Игорь Карякин говорит, что помочь орнитологам в отслеживании орлов сейчас может любой человек, просто оплатив мобильный телефон.По его словам, даже человек сто положат на номер по 100-200 рублей, то будет уже серьезная помощь, и орлы не будут нуждаться в деньгах.На сайте новосибирского Центра помощи хищным птицам указан номер. Продержаться нужно до Нового года, когда на смс-оповещение появится новый бюджет.* * *После того, как стало известно об этой проблеме, на нее откликнулся "МегаФон". Там пообещали помочь тем, кто отслеживает миграцию "птичек"."Мы не только закроем долг, но и, понимая специфику работы Центра реабилитации диких животных, разработаем для него специальный тариф. Он будет учитывать особенности миграции птиц", — пообещал в комментарии Вестям.Ru коммерческий директор компании "МегаФон" Влад Вольфсон.