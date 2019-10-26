Заявления главы Пентагона Марка Эспера о том, что американская армия укрепляет позиции в сирийском Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений, прокомментировали в Минобороны России. Все находящиеся на территории Сирии запасы нефти и других полезных ископаемых принадлежат исключительно Сирийской Арабской Республике, подчеркнул генерал-майор Игорь Конашенков.

Заявления главы Пентагона Марка Эспера о том, что американская армия укрепляет позиции в сирийском Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений, прокомментировали в Минобороны России. Все находящиеся на территории Сирии запасы нефти и других полезных ископаемых принадлежат исключительно Сирийской Арабской Республике, подчеркнул официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.Он отметил, что ни в одном праве не закреплена задача американских войск по охране полезных ископаемых Сирии от самой Сирии и сирийского народа. Захват нефтяных полей на востоке Сирии и удержание их под контролем США Конашенков назвал "международным государственным бандитизмом". Его слова приводятся в сообщении оборонного ведомства РФ.Накануне Минобороны обнародовало снимки из космоса с нефтевозами, покидающими Сирию под охраной американского спецназа и американских же частных военных компаний (ЧВК). Эта публикация стала ответом на заявление главы Пентагона Эспера.Мало того — доходы от контрабанды сирийской нефти поступают на счета американских спецслужб и ЧВК. Так, по данным Конашенкова, подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией "Сэдкаб", созданной при так называемой "Автономной администрации Восточной Сирии". А доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК.Ежемесячно США зарабатывают на контрабанде сирийской нефти более 30 миллионов долларов — за такой куш, говорят в Минобороны, руководство Пентагона и Лэнгли будут готовы охранять нефтяные скважины в Сирии от мифических террористов бесконечно. При этом космическая разведка подтверждает, что войска США охраняли добычу нефти в Сирии и ее вывоз за пределы страны как до, так и после разгрома террористической группировки ИГ (запрещена в России).Ранее стало известно, что Пентагон оставит небольшой контингент в районе Дейр-эз-Зора из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям.Турецкие военные 9 октября начали на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" с целью вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. В настоящий момент операция остановлена.Сирия уже несколько лет находится в экономической блокаде. В отношении страны действуют санкции США и Евросоюза.