По предварительным данным, восемь человек погибли и девять пострадали в ДТП с участием минивэна и микроавтобуса в Алтайском крае. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Стало известно, что восемь человек погибли и девять пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием минивэна и микроавтобуса в Алтайском крае. Такие данные сообщают представители Министерства здравоохранения региона.Как уточняется, авария произошла на 74 километре автодороги Барнаул — Рубцовск в 8 часов утра по местному времени .На месте случившегося работают врачи скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает телеканал "Россия 24".