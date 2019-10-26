Опубликовано видео инцидента в воздушной гавани на юге США, где сильный ураган вывел из строя телескопический трап, врезавшийся в здание аэровокзала. Момент столкновения попал в объектив камеры наблюдения. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей непогоду, бушевавшую в воздушной гавани Мемфиса – города в штате Теннесси, расположенного в южной части США.Во время урагана, неистовствовавшего в Мемфисе в минувший понедельник, 21 октября, сильный порыв ветра буквально сдул телескопический трап, предназначенный для перехода пассажиров из здания терминала в самолет.Многотонная конструкция, влекомая силами природы, раздавила пару служебных автомобилей, и врезалась в здание аэропорта, выбив стекла.Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.