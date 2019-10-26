Португальский форвард немецкого футбольного клуба Айнтрахт Гонсалу Пасиенсия уже нынешней зимой может продолжить карьеру в составе московского Спартака. Как сообщает источник в клубе, на его кандидатуру обратил внимание новый тренер красно-белых Доменико Тедеско.

Португальский форвард немецкого футбольного клуба "Айнтрахт" Гонсалу Пасиенсия уже нынешней зимой может продолжить карьеру в составе московского "Спартака". Как сообщает источник в клубе, на его кандидатуру обратил внимание новый тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.Давно ходят разговоры, что экс-чемпионы России, нынешней осенью поменявшие Олега Кононова на Тедеско, продолжают поиски нападающего. Как сообщает Спортбокс.Ru, линию атаки "Спартака" в ближайшее зимнее трансферное окно может усилить голеадор из "Айнтрахта", который перебрался в Германию из португальского "Порту".Пасиенсия играет в "Айнтрахте" с прошлого года, провел за клуб 18 матчей во всех турнирах и имеет очень неплохой показатель результативности, забив 8 голов. "Красно-белые" оценивают потенциального новичка в 11 млн евро, но сообщается, что немецкая команда настаивает на сумме в 15 "лимонов".