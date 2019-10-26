В столичном районе Динамо местные жители в преддверии зимы соорудили дом для дворовых животных.

"Кошкин дом" установили во дворе на Мирском переулке. Он имеет пять комнат. Рядом стоят миски, куда жители приносят еду. Отмечается, что местные жители всегда подкармливают дворовых животных и относятся к ним с особой заботой. Раньше во дворе было много крыс, благодаря бродячим кошкам эта проблема решилась. Впереди зима и горожане переживают, как животные перенесут холода, тем более, что подвалы замурованы.Москвичи уже выступили с предложением организовать подобные "гостиницы" для животных в каждом районе. "Это реально очень круто!! Считаю, что такие домики нужны во многих дворах, никому не мешают, да и людям удобнее кормить", - пишут пользователи соцсетей.Ранее сообщалось, что подвалы российских многоэтажек откроют для бездомных животных. Сейчас в России действует регламент 1990-х годов, по которому подвальные окна должны быть замурованы. Однако некоторые регионы эту норму не соблюдают, где-то даже был объявлен карантин, так как из-за отсутствия доступа котов к подвальным помещениям в них развелись крысы. Некоторые животные оказываются замурованными в подвалах и гибнут там, другие погибают зимой на улице.