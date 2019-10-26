В китайском Чжухае продолжаются матчи альтернативного итогового турнира Женской теннисной ассоциации, призовой фонд которого составляет порядка 2,5 миллиона долларов. Определилась вторая полуфиналистка турнира. Ей стала чешка Каролина Мухова.

В китайском Чжухае продолжаются матчи альтернативного итогового турнира Женской теннисной ассоциации, призовой фонд которого составляет порядка 2,5 миллиона долларов. Определилась вторая полуфиналистка турнира. Ей стала чешка Каролина Мухова.26-я ракетка мира из Чехии одержала победу в матче группы "В" против американской теннисистки Софьи Кенин. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Муховой.Мухова выиграла свою группу, одержав две победы из двух возможных. Ранее точно такой же результат показала голландка Кики Бертенс, также гарантировавшая себе место в полуфинале. В еще двух группах победители определятся в пятницу.