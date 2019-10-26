Орлы под наблюдением: россияне перечислили уже более 100 тысяч рублей на оплату СМС для слежения за пернатыми хищниками. Сбор запустили новосибирские орнитологи и тут же получили отклик от соотечественника. До этого улетевшая в Иран орлица потратила в роуминге на связь годовой бюджет, заложенный на исследования. Как так получилось, и что вообще представляет собой эта система?

Орлы под наблюдением: россияне перечислили уже более 100 тысяч рублей на оплату СМС для слежения за пернатыми хищниками. Сбор запустили новосибирские орнитологи и тут же получили отклик от соотечественника. До этого улетевшая в Иран орлица потратила в роуминге на связь годовой бюджет, заложенный на исследования. Как так получилось, и что вообще представляет собой эта система?Орлы снова на связи — счет на мобильном телефоне пополнили в рекордный срок. Россияне собрали для птиц больше 100 тысяч рублей."Благодаря им нам удалось собрать не только средства, которые покрыли наш долг на прослеживание орлов до конца года, но и, фактически, на прослеживание всех наших орлов до конца зимовки", — говорит орнитолог, эксперт Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Игорь Карякин.С предложением скинуться степным орлам на эсэмэски обратились новосибирские орнитологи. Несколько лет они ведут проект наблюдения за хищными птицами с помощью GPS-датчиков."Мы внимательно, пристально, день за днем следим, куда же они летят, что с ними происходит, успешно ли они обходят опасные линии электропередач", — говорит орнитолог Елена Шнайдер.Все данные устройства записывают и эсэмэской отправляют ученым, как только птица оказывается в зоне действия сети. И если в России и Казахстане, где орлы проводят лето, сообщение стоит от силы 2 рубля, то миграция в этом году побила все рекорды. Случайно залетевшая в Иран орлица Мин ветрено распорядилась деньгами и потратила в роуминге годовой бюджет на связь — четверть миллиона рублей.Чтобы пернатые транжиры были всегда на связи с орнитологами, мобильный оператор пообещал: для краснокнижных птиц — а степные орлы в России хищники редкие — разработают свой тариф."МегаФон" поможет. Мы не только закроем долг, но и, понимая специфику работы Центра реабилитации диких животных, разработаем для него специальный тариф. Он поможет ребятам не обращать внимание на особенности миграции птиц в другие страны. Сделаем это с удовольствием!" — говорит коммерческий директор компании "МегаФон" Влад Вольфсон.Ученые заверили, что все деньги, которые прислали на эсэмэски для орлов, потратят на развитие проекта, чтобы как можно больше редких птиц всегда были под наблюдением орнитологов.