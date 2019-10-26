Два трупа обнаружили пожарные

25 октября около 19.55 на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Муромской в Коврове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.По данному адресу горела квартира на 2 этаже. Во время тушения в жилище обнаружено сильно обгоревшее тело мужчины. В соседней комнате найден ещё один труп мужчины. По предварительной информации, человек задохнулся угарным газом, поскольку задымление в квартире было очень сильным, хотя общая площадь пожара составила около 15 квадратных метров.