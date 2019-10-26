Мисс Земля-2019 стала Нэллис Пиментель из Пуэрто-Рико. Россию на этом конкурсе представляла Краса России Анна Бакшеева, которой все же удалось войти в десятку лучших и принять участие в финале битвы.

"Мисс Земля-2019" стала Нэллис Пиментель из Пуэрто-Рико. Россию на этом конкурсе представляла "Краса России" Анна Бакшеева, которой все же удалось войти в десятку лучших и принять участие в финале битвы.Трансляция мероприятия велась в Facebook, там же организаторы шоу сообщили о победительнице.Конкурс "Мисс Земля" проходит под эгидой ООН. Его цель – привлечь внимание к окружающей среде