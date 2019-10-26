Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение бундестага отклонить предложение фракции левых о начале смягчения антироссийских санкций. Когда политика стоит дорого и не дает результатов, ее меняют на другую. В Берлине пока не созрели, — сказал Пушков.

Решение бундестага отклонить предложение фракции левых о начале смягчения антироссийских санкций вызовет новые экономические потери для Германии. В этом уверен член Совета Федерации Алексей Пушков.По его словам, из-за санкций Германия уже потеряла более 100 миллиардов евро."Когда политика стоит дорого и не дает результатов, ее меняют на другую. В Берлине пока не созрели", — сказал Алексей Пушков.Ранее член фракции "Левые" Клаус Эрнст заявил, что санкции, которые действуют уже пять лет, никакого влияния они не имеют. Россия занимается импортозамещением, из-за этого немецкие предприятия теряют российский рынок. Потери мировой экономики от антироссийских санкций уже составили 300 миллиардов долларов. Таковы данные Кильского института мировой экономики, передает РИА Новости.Однако накануне немецкий бундестаг не поддержал предложение левых, сообщает ТАСС. Против их инициативы проголосовали фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и "зеленых", "Альтернатива для Германии" воздержалась.