В европейском футболе намечается мини-сенсация: впервые после Великобритании две страны могут организовать совместный чемпионат. Руководители футбольных федераций Нидерландов и Бельгии ведут переговоры о возможном учреждении общей лиги, которой уже придумали название – BeNeLiga.

В европейском футболе намечается мини-сенсация: впервые после Великобритании две страны могут организовать совместный чемпионат. Руководители футбольных федераций Нидерландов и Бельгии ведут переговоры о возможном учреждении общей лиги, которой уже придумали название – BeNeLiga.Вполне научное исследование на предмет возможного создания совместной лиги для клубов Бельгии и Голландии достигло второго этапа, сообщает официальный сайт Королевского футбольного союз Нидерландов (KNVB).Tweede fase haalbaarheidsonderzoek voor BeNeLiga wordt gestart: https://t.co/GFbgYmr84d.— KNVB (@KNVB) 25 октября 2019 г.Этой идее уже несколько лет, но прошедшим летом возможность создания BeNeLiga стала действительно реальной. Руководители пяти ведущих клубов Бельгии ("Андерлехт", "Брюгге", "Стандард", "Гент", "Генк") встретились с коллегами из шестерки лучших голландских клубов ("Аякс", "Фейеноорд", ПСВ, "Витесс", "АЗ Алкмар", "Утрехт").Представители двух соседних стран заключили договор с компанией Deloitte, которая провела исследование и оценила перспективы новой лиги. И вот, как отмечает пресс-служба KNVB, результаты первых исследований оказались положительными. Сейчас начался второй этап, в ходе которого будет рассмотрен формат лиги и ее возможное влияние на существующие турниры двух стран.