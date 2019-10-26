Норвегия не считает, что Россия может ей угрожать, заявила министр иностранных дел Королевства Ине Эриксен Серейде после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. При всем при этом норвежцы пристально следят за активностью вооруженных сил РФ, призналась дипломат. В частности, за учениями Океанский щит, которые стали крупнейшими с 1985 года.

Норвегия не считает, что Россия может ей угрожать, заявила министр иностранных дел Королевства Ине Эриксен Серейде после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. При всем при этом норвежцы пристально следят за активностью вооруженных сил РФ, призналась дипломат. В частности, за учениями "Океанский щит", которые стали крупнейшими с 1985 года, пишет агентство ТАСС.Напомним, учения "Океанский щит-2019" проходили с 1 по 9 августа. В них принимали участие 49 боевых кораблей, 20 судов обеспечения и 58 самолетов и вертолетов.Сергей Лавров, в свою очередь, отметил укрепление сил НАТО на территории Норвегии. В стране реконструируют аэродром для приема самолетов альянса, модернизируют военно-морскую базу, чтобы она могла принимать подлодки США. Также в Королевство могут перебросить британских военнослужащих в дополнение к американцам.Глава российского МИД заверил норвежцев, что Россия предпринимает минимальные необходимые усилия для обеспечения собственной безопасности. Более того, Москва никогда не планировала агрессивного развертывания войск, тем более на границе с Норвегией.