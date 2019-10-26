Бывшей сотруднице казанского банка, похитившей 11 миллионов рублей из кассы, предъявили обвинение в пяти разбойных нападениях на ювелирные салоны. Всего же банда Розы Аглемзяновой за неполные семь лет совершила 15 налетов в семи регионах, завладев украшениями на сумму свыше 120 миллионов рублей.

Бывшей сотруднице казанского банка, похитившей 11 миллионов рублей из кассы, предъявили обвинение в пяти разбойных нападениях на ювелирные салоны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Всего же банда Розы Аглемзяновой за неполные семь лет совершила 15 налетов в семи регионах, завладев украшениями на сумму свыше 120 миллионов рублей.На обнародованных ведомством кадрах видно, как вооруженные злоумышленники, среди которых была и сама Аглемзянова, врываются в салон, разбивают молотком витрины и складывают украшения в баулы.История Аглемзяновой выглядит как сценарий для приключенческого фильма: в августе 2009 года она, предположительно, похитила 11 миллионов рублей из кассы отделения Райффайзенбанка в Казани, где работала, после чего предупредила мать о том, что уезжает на отдых, и исчезла. Задержали ее только через 10 лет в общежитии в Великом Новгороде, когда она предъявила полицейским поддельный паспорт.За прошедшие годы, по версии следователей, женщина сколотила банду, с которой и совершала налеты. Так, только в Петербурге с мая 2011-го по февраль 2013 года злоумышленники обчистили пять ювелирных салонов на сумму 20 миллионов рублей. Отметились они и в Смоленской, Тверской, Новгородской, Московской, Вологодской и Ленинградской областях. Аглемзянову подозревают и в нападении на почтовые отделения под Петербургом. Женщине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.