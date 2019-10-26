Администраторы групп социальной сети Одноклассники получили возможность добавить на свои страницы кнопки действий.

Администраторы групп социальной сети Одноклассники получили возможность добавить на свои страницы кнопки действий. С помощью кнопок бизнес и авторы получат дополнительную возможность для продвижения сайта или приложения, а подписчики и клиенты смогут позвонить или написать группе в один клик. Кнопки располагаются рядом с аватаром группы.Администраторы групп смогут настроить до двух кнопок. Появление кнопок целевого действия открывает еще больше возможностей для продвижения малого и среднего бизнеса, сообществ по интересам, медиа и авторов. Пользователям теперь достаточно найти страницу бренда в социальной сети, чтобы связаться с представителями компании в один клик, задать вопросы и больше узнать о продукте или услуге.При нажатии кнопки "Сообщения" пользователь перейдет в личные сообщения группы и сможет задать свои вопросы напрямую администраторам. Кнопка "Позвонить" в мобильной версии и в приложениях ОК на iOS и Android позволяет сразу совершить вызов с помощью смартфона, а в веб-версии соцсети – посмотреть номер телефона компании.Кнопку перехода по ссылке администратор группы сможет настроить по девяти различным сценариям в зависимости от сферы бизнеса и действующих акций или специальных предложений.Если группа в ОК продает товары, то администратор может поставить кнопку "Купить", а если компания устраивает распродажу, то ссылка может вести на специальный раздел со скидками.Представители сегмента HoReCa могут установить кнопку "Забронировать", чтобы пользователь мог заказать столик в кафе, не покидая социальной сети.Кнопка "Записаться" подойдет для салонов красоты или медицинских учреждений.Кнопка "Открыть" поможет авторам больше рассказать о себе аудитории.Разработчики игр и мобильных приложений могут получить дополнительные загрузки с помощью кнопки "Установить".Одними из первых кнопки активного действия протестировали S7 Airlines, которая установила кнопку "Купить билет", "Шоколадница" добавила кнопку "Подробнее", которая ведет на сайт сети кофеен, а РЖД выбрали кнопки "Купить билет" и "Позвонить".Чтобы включить кнопки активного действия в группе, нужно в настройках выбрать главные кнопки на странице и сохранить изменения.Социальная сеть Одноклассники активно развивает инструменты для бизнеса, привлечения клиентов в соцсети и коммуникации брендов с аудиторией. Летом этого года ОК запустили свой рекламный кабинет, который открывает широкие возможности для продвижения товаров и услуг малого бизнеса. Также с помощью него пользователи, тематические группы, авторы и медиа смогут найти новую аудиторию для своего контента — музыки, фотографий, текстов и видео.